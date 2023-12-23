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إقتصاد

الكونغو تؤكد التزامها تجاه "أوبك" النفطية

Lebanon 24
23-12-2023 | 14:00
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أكدت الكونغو التزامها تجاه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد أيام من قرار جارتها أنغولا الانسحاب من المنظمة.

وقال برونو جون ريتشار إيتوا، وزير النفط في الكونغو في منشور على منصة (لينكد إن): "تؤكد جمهورية الكونغو التزامها الثابت بالسياسات الاستراتيجية التي وضعها الأمين العام لأوبك وأوبك+".
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وأضاف: "الكونغو ملتزمة بمواصلة التعاون الوثيق والبنّاء مع جميع الدول الأعضاء".

ويأتي التطور بعد تأكيد نيجيريا، الجمعة، التزامها مع أوبك مع قول هاينكن لوكبوبيري وزير الدولة للنفط إن موقف بلاده يظل ثابتا.

وحددت "أوبك" للكونغو هدفا بإنتاج 277 ألف برميل يوميا في 2024. وحصلت الكونغو على العضوية الكاملة في أوبك في 2018.

وكانت نيجيريا، أكبر منتجي النفط في أفريقيا، وأنغولا من بين عدة دول حُددت لها أهداف إنتاج أقل في 2024 بعد أعوام من التعثر في تحقيق الأهداف السابقة، بحسب رويترز.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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