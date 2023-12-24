Advertisement

إقتصاد

ازدهار المنتجات الحلال في الأسواق الروسية

Lebanon 24
24-12-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1144884-638390431326001837.jpg
Doc-P-1144884-638390431326001837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أشار رئيس هيئة الجودة الروسية مكسيم بروتاسوف إلى أن "أكثر من ربع الروس يفضلون شراء المنتجات التي تحمل علامة حلال، رغم أن عدد المسلمين في البلاد 15% فقط". 

 

وأشار بروتاسوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن "أكثر من ربع المستهلكين الروس أكدوا أنهم يفضلون المنتجات التي تحمل علامة حلال، لثقتهم بأن هذه المنتجات حصلت على شهادات جودة إضافية من الهيئات الرقابية الروسية".

 

وأضاف أن "الهيئة تتوقع المنتجات الروسية الحلال رواجا في البلدان الأجنبية بفضل جودتها العالية والرقابة الصارمة على المواصفات في روسيا".

( روسيا اليوم)
Advertisement

 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2023-12-24
04:56 | 2023-12-24
03:15 | 2023-12-24
02:28 | 2023-12-24
23:00 | 2023-12-23
15:37 | 2023-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24