ازدهار المنتجات الحلال في الأسواق الروسية

أشار رئيس هيئة الجودة الروسية مكسيم بروتاسوف إلى أن "أكثر من ربع الروس يفضلون شراء المنتجات التي تحمل علامة حلال، رغم أن عدد المسلمين في البلاد 15% فقط".

وأشار بروتاسوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن "أكثر من ربع المستهلكين الروس أكدوا أنهم يفضلون المنتجات التي تحمل علامة حلال، لثقتهم بأن هذه المنتجات حصلت على شهادات جودة إضافية من الهيئات الرقابية الروسية".

وأضاف أن "الهيئة تتوقع المنتجات الروسية الحلال رواجا في البلدان الأجنبية بفضل جودتها العالية والرقابة الصارمة على المواصفات في روسيا".

( روسيا اليوم)