روسيا ستبدأ بشراء العملات الأجنبية إذا وصل النفط لهذا السعر

قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن المركزي الروسي سيعود لشراء العملات الأجنبية إذا ارتفعت أسعار النفط إلى 88-90 دولارًا للبرميل.

وأضافت أن البنك سيواصل بيع العملات الأجنبية، وسيتم الإعلان عن حجم المبيعات قريبا.

وكان المركزي الروسي قد توقف عن شراء العملات الأجنبية حتى نهاية العام الجاري في شهر أب الماضي، لتجنب تفاقم الضغوط على الروبل الذي انخفض قيمته بشكل كبير في أب وأيلول، حيث تجاوز سعر الصرف حاجز 100 روبل مقابل الدولار الأمريكي.

لكن الروبل شهد انتعاشًا منذ ذلك الحين، حيث استقر سعر الصرف عند حوالي 92 روبلًا مقابل الدولار الاثنين.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 79.07 دولارا للبرميل الجمعة.

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في شهر تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرًا يلزم 43 مجموعة من المصدرين إعادة 80 بالمئة من عائدات العملات الأجنبية إلى الوطن، ثم بيع 90 بالمئة من هذا المبلغ بهدف تحقيق استقرار الروبل.

جاء هذا القرار في ظل تراجع قيمة الروبل إلى أدنى مستوياته في أكثر من 18 شهرًا مقابل الدولار، ثالث أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة هذا العام. وتعرضت العملة الروسية لضغوط بسبب خروج رؤوس الأموال وانخفاض إمدادات العملات الأجنبية.

( سكاي نيوز)