ماذا يخبىء ماسك لمنصة "X" في 2024؟

نجح الملياردير الأميركي إيلون ماسك خلال عام 2023، في المحافظة على اهتمام الصحافة العالمية لعملية استحواذه على منصة تويتر، قبل أن تتحول إلى إكس، فرغم أن رحلة شراء ماسك للمنصة، انتهت في 2022 بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار أميركي، إلا أن مختلف القرارت والخطوات الإدارية، التي كان يتخذها الأخير بشأن المنصة، كانت تحظى باهتمام عالمي.

ولعل أكثر إنجازات ماسك نجاحاً في 2023 تمثل بإجبار العالم على الاهتمام بأخبار منصته، التي عاشت عاماً مليئاً بالأحداث الدرامية، كان الأشد وطأة فيها على المستخدمين، إعلان وفاة العصفور الأزرق وولادة الهوية الجديدة المتمثلة بـ "إكس".

وجميع الأخبار المتعلقة بإكس خلال 2023 كانت أشبه بمسلسل درامي لا تنتهي فصوله، بدءاً من تخفيض عدد العاملين لديها بنسبة 75 بالمئة، مروراً بإجبار أصحاب الحسابات التي تمتلك علامات توثيق زرقاء على الدفع، مقابل استمرارهم بالاحتفاظ بالعلامة، وقيام غوغل بلاي وآب ستور (آبل)، بالتهديد بإزالة التطبيق من متجريهما، وصولاً إلى أزمة انتشار المعلومات المضللة، وانعكاس ذلك على مصداقية إكس.

وفي خضم جميع هذه الأحداث، واجهت إكس (تويتر سابقاً)، تهديداً من نوع آخر، تمثل بظهور منافس جديد وشبيه لها هو تطبيق ثريدز الذي أطلقته شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك، والذي وصف حينها "بقاتل تويتر"، ما دفع بإيلون ماسك إلى اتهام ميتا بالاختلاس المنظم والمتعمد وغير القانوني لأسرار إكس التجارية، إضافة إلى التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وازدادت حدة الأجواء الدرامية التي تلاحق منصة إكس خلال 2023 في ديسمبر الحالي، بعدما فتحت المفوضية الأوروبية، تحقيقاً رسمياً يستهدف المنصة، بتهمة ارتكابها انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى.

كان إيلون ماسك قد أعلن في شهر تموز 2023 أن عدد المستخدمين الشهريين لمنصة إكس، سجل مستوى مرتفع جديد مع تخطيه حاجز الـ 540 مليون مستخدم، مقارنة بـ 531 مليون مستخدم في فترة سابقة، ولكن أعداد مستخدمي المنصة لا تزال محل جدل كبير بين مختلف شركات الأبحاث، مع عدم قدرة أي طرف على تحديد الرقم الدقيق لهؤلاء بسبب الكمية الكبيرة للحسابات الوهمية الموجودة على المنصة.

يقول المتخصص في التكنولوجيا، المهندس محمد النعمان في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ماسك يحلم في تحويل منصة إكس إلى تطبيق "كل شيء"، الذي يوفّر مختلف الخدمات الرقمية، التي قد تخطر على بالنا مثل بوابات الدفع الإلكترونية، التواصل الصوتي والمرئي، مشاهدة الأخبار، متابعة الصحف اليومية.

وأشار النعمان إلى أنه رغم التحدي الكبير الذي سوف يواجه ماسك في عملية هذا التحول، فإن رهانات المؤثرين ورجال الأعمال، دائماً ما تصب في نصيب ماسك، بناءً على أعماله السابقة في سبيس إكس وتسلا وستارلينك وغيرها، ولذلك، ليس من المستبعد أن نشاهد منصة إكس تتحّول إلى تطبيق "كل شيء"، لكن ذلك لن يتم فوراً في 2024 بل قد يحتاج إلى بضعة أعوام كي يتم بالشكل الكامل.

ويرى النعمان أن منصة إكس ستشهد حتماً وبشكل متكرر، المزيد من الأحداث الدرامية خلال 2024 نظراً للتغييرات الكبيرة المتوقعة والمتعلقة خصيصاً، بحرية التعبير والأراء المفتوحة على مصراعيها والتي سوف تتسبب بالكثير من الضجة، والأراء المتباينة بالقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها.

( سكاي نيوز)