في يوم الميلاد.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الإثنين، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وسجل سعر صرف الدولار مساء أمس الأحد تسعيرة تراوحت ما بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية.