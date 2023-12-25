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إقتصاد
في يوم الميلاد.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
25-12-2023
|
04:32
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الإثنين، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وسجل سعر صرف الدولار مساء أمس الأحد تسعيرة تراوحت ما بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية.
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