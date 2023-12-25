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إقتصاد
بعد توقف دام لتسع سنوات.. البورصة الليبية تستأنف عمليات التداول
Lebanon 24
25-12-2023
|
13:16
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بعد أن توقفت عن القيام بعمليات التداول بسبب الأوضاع الأمنية، والانقسام السياسي، استأنفت البورصة الليبية، الاثنين، التداول في سوق الأوراق المالية بعد غياب لأكثر من تسع سنين.
وقرع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية بشير محمد عاشور ومسؤولون آخرون الجرس إيذانا باستئناف التداول، حيث أشار الدبيبة إلى أن أهمية سوق الأوراق المالية تتجسد في "مضاعفة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزانية" مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
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وقال مصدر لوكالة رويترز، الاثنين إن سوق الأوراق المالية لديها قاعة تداول أخرى في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، حيث من المتوقع استئناف التداول الأسبوع المقبل.
المصدر: عربي 21
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