بدعم من بيانات مبشرة للتضخم بأميركا... معظم بورصات الخليج ترتفع

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج بدعم من بيانات للتضخم جاءت أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة، وعززت توقعات خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في العام الجديد.وأظهر تقرير لوزارة التجارة، أن الأسعار انخفضت في الولايات المتحدة في تشرين الثاني للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، مما أدى إلى انخفاض أكبر للزيادة السنوية في التضخم دون مستوى الثلاثة بالمئة.وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بقرارات الاحتياطي الاتحادي، لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية 1.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.6 بالمئة، وارتفاع سهم شركة لومي لتأجير السيارات 1.8 بالمئة.كما ارتفع المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 0.13 بالمئة، وعلى العكس، تراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية 0.9 بالمئة.وأغلق المؤشر الرئيسي في قطر مرتفعا 0.5 بالمئة، وصعد للجلسة السابعة بدعم من تحقيق مصرف قطر الإسلامي مكاسب بنسبة واحد بالمئة، وارتفاع سهم مصرف الريان اثنين بالمئة.وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية EGX30 بنسبة 1.6 بالمئة، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع 3.6 بالمئة.