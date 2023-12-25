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إقتصاد

في إطار مشروع للبنك الدولي... أوكرانيا تتلقى 1.3 مليار دولار

Lebanon 24
25-12-2023 | 23:00
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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن البلاد تلقت 1.34 مليار دولار في إطار برنامج للبنك الدولي لدعم قدرة الإدارة في أوكرانيا على تحمل النفقات العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التمويل يتألف من قرض بقيمة 1.086 مليار دولار من البنك الدولي، ومنحة 190 مليون دولار من النرويج ومنحة 50 مليون دولار من الولايات المتحدة ومنحة 20 مليون دولار من سويسرا.
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وقالت إنه سيتم استخدام الأموال للتعويض الجزئي للنفقات غير المرتبطة بالأمن والدفاع في الميزانية الأوكرانية، بما في ذلك المعونات الاجتماعية لكبار السن والمدفوعات المقدمة لموظفي خدمة الطوارئ الحكومية.
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