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إقتصاد
بإجراءات مستهدفة.. الصين تعتزم دعم التعافي الصناعي
Lebanon 24
26-12-2023
|
05:22
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ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن بكين ستتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التنمية الصناعية في البلاد العام المقبل على أساس الانتعاش المطرد الحالي في هذا القطاع.
وقال تاو تشينغ، رئيس إدارة التشغيل والمراقبة والتنسيق بالوزارة، إن بلاده ستعزز سياسة دعم التطور المستقر للصناعات الأساسية، ودفع الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتوسيع الطلب، والمساعدة في تقليل تكلفة الشركات الصناعية، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
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وأضاف تاو أنه منذ بداية هذا العام، أظهر الاقتصاد الصناعي انتعاشا مطردا وزخما جيدا وسط التقلبات، مع بدء الجهود على صعيد السياسات في تحقيق نتائج علاوة على توطيد أسس هذا الاقتصاد.
من جهته، قال شيه تسيون، رئيس إدارة تطوير المعلومات والاتصالات بالوزارة، إن الصين تهدف إلى تسريع بناء شبكات الجيل الخامس وشبكات جيجابت البصرية، ومواصلة تعزيز الاختراقات المبتكرة في الأجهزة الأساسية.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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