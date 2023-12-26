شركة كبرى تدرس عودة الملاحة عبر البحر الأحمر

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أعلن متحدث باسم شركة‭‭ ‬‬"هاباغ لويد" أن الشركة الألمانية ستقرر الأربعاء كيف ستتعامل مع مسارات الشحن في البحر الأحمر، بعد تعليق العمليات هناك ردا على مخاوف تتعلق بالسلامة.وأوقفت شركات عدة عمليات الشحن عبر البحر الأحمر، بعد هجمات استهدفت سفناً في وقت سابق من الشهر الجاري، مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية عبر قناة السويس.وقال المتحدث باسم "هاباغ لويد"، "سنقرر غدا كيف سنمضي قدما".وكانت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" قد أعلنت مطلع الأسبوع، أنها تستعد لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، مرجعة قرارها إلى نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.