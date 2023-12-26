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إقتصاد

"بسبب الفائدة الأميركية".. بنوك كبرى تسرح آلاف الموظفين في 2023

Lebanon 24
26-12-2023 | 09:00
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سرحت البنوك العالمية الكبرى أكثر من 60 ألف موظف في العام الجاري 2023، حسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: "في العام 2023، خفض أكبر 20 بنكا في العالم ما لا يقل عن 61905 وظيفة مقارنة بأكثر من 140 ألف وظيفة ألغتها نفس المؤسسات خلال الأزمة المالية العالمية 2007-2008".
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وأشارت إلى أن نصف التخفيضات على الأقل جاءت من مؤسسات في "وول ستريت"، التي كانت تكافح من أجل مواكبة وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن حيث النسبة المئوية، حدثت أبرز التقليصات في بنك "مترو البريطاني" (20%)، ومن ثم "يو بي أس" السويسري (10%).

وعلق على ذلك لي ثاكر، صاحب شركة الخدمات المالية "سيلفرماين بارتنرز"، التي تبحث عن الكفاءات قائلا: "معظم البنوك ليس لديها استقرار، ولا استثمار، ولا نمو، ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من عمليات تسريح العمال".
 
المصدر: روسيا اليوم
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