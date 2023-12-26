كيف أصبحت أسعار النفط عقب الهجمات في البحر الأحمر؟

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بما يفوق 1.7 في المائة، بالتوازي مع تركيز المستثمرين على توترات الشحن في البحر الأحمر والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة.

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وقال ليون لي، المحلل في "سي إم سي ماركت"، إنه في حين أدّت الآمال بخفض أسعار الفائدة والصراع في البحر الأحمر إلى انتعاش أسعار النفط الخام، فإن إعلان "ميرسك" إعادة تشغيل طرق الشحن عبر الممر المائي خفَّف المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد ما.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولاراً أو 1.71 في المائة إلى 80.42 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.39 دولاراً أو 1.89 في المائة إلى 74.95 دولاراً للبرميل.

وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو 3 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن أدّت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن إلى تعطيل الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة.





