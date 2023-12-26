العام 2024 سيشهد نقصاً في الإمدادات الغذائية وخسائر عالمية.. إليكم الأسباب

من المتوقع أن يواجه المستهلكون نقصاً في امدادات الحبوب حتى عام 2024، وسط طقس معاكس لظاهرة "النينيو"، وقيود التصدير وزيادة تفويضات الوقود الحيوي.

وتتجه أسعار القمح والذرة وفول الصويا العالمية، بعد سنوات عدة من المكاسب القوية، إلى الخسائر في عام 2023 بفضل تخفيف اختناقات البحر الأسود، والمخاوف من الركود العالمي.

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وقال مدير الخدمات الاستشارية في شركة الوساطة الزراعية "آيكون كوميديتي" في سيدني، "لقد تحسّنت صورة إمدادات الحبوب بالتأكيد في عام 2023 مع إنتاجية أكبر في بعض الأماكن الرئيسية ذات الأهمية، لكننا لم نخرج من الأزمة بعد".

وأضاف: "لدينا توقعات جوية لظاهرة النينيو التي جلبت الجفاف حتى نيسان، وأيار على الأقل، ومن المؤكد أن البرازيل ستنتج كميات أقل من الذرة، وستفاجئ الصين السوق بشراء كميات أكبر من القمح والذرة من السوق الدولية".





