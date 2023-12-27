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إقتصاد
2023 عام تألق الذهب.. أفضل أداء سنوي منذ 2020
Lebanon 24
27-12-2023
|
00:59
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استقرت أسعار الذهب، في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، في ظل حجم تداول ضعيف وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام.
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ومن المرجح أن يشهد الأسبوع الحالي تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.
وعززت بيانات أميركية صدرت الأسبوع الماضي وأشارت إلى تراجع التضخم من توقعات الأسواق المالية بخفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في مارس المقبل. ويتوقع المتداولون الآن فرصة قدرها 80 بالمئة تقريبا لخفض الفائدة، وفقا لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر وهو في طريقه إلى أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020.
ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
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