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إقتصاد

توقعات ببلوغ سعر النفط 80 دولاراً للبرميل في 2024

Lebanon 24
27-12-2023 | 13:00
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توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن تتراوح أسعار النفط العالمية في العام 2024 بين 80 و85 دولارا للبرميل.

 
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وجاء تصريح نوفاك خلال مقابلة تلفزيونية جرت اليوم ، حول حصاد العام 2023 وآفاق أسواق الطاقة العالمية للعام 2024.

 

وقال: "بحسب تقديرات المحللين ومختلف الوكالات التي تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة الروسية، نعتقد أن نطاق التقلبات في أسعار خام "برنت" في العام المقبل ستتراوح ما بين 80 و85 دولارا للبرميل، وتم أخذ هذا المستوى بعين الاعتبار عند وضع توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المقبل".

 

وعن أهداف "أوبك+"، أشار نوفاك إلى أن الدول المصدرة للنفط، التي تتعاون مع بعضها البعض، لا تضع نصب عينها تحديد سعر معينا لبرميل النفط، وقال: "مهمتنا هي تحقيق التوازن بين العرض والطلب حتى تعمل الصناعة بشكل مستقر. الأسعار خلال هذا العام كانت مستقرة إلى حد ما، واليوم تبلغ حوالي 80 دولارا لبرميل مزيج (برنت)".

 

وفيما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي المسال، أفاد نوفاك بأن روسيا تخطط للاستحواذ على حصة ما بين 15% و20% من هذه السوق بحلول العام 2035، وهي نفس الحصة التي كانت تشغلها في السابق إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب.

( روسيا اليوم)

 

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