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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
Lebanon 24
27-12-2023
|
23:45
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة مع إعلان بعض شركات الشحن العالمية العودة إلى مسار البحر الأحمر.
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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.85 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة أيضا إلى 74.35 دولار للبرميل.
وتراجعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة، الأربعاء، مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس شركة إن.إس تريدينج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "تراجعت المخاوف حول الملاحة في البحر الأحمر، لكن استمرار المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة بشأن تورط إيران، قد يجعل من الصعب بيع المزيد".
وأعلنت شركة الشحن الدنمركية ميرسك أنها حددت مواعيد لعبور العشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع المقبلة بعد الدعوة لوقف مؤقت لهذه المسارات في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
ولم تبد السوق رد فعل يذكر على ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
وزادت مخزونات النفط الأميركية 1.84 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 كانون الأول، وفقا لما نقلته مصادر بالسوق عن أرقام معهد البترول الأميركي، الأربعاء.
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