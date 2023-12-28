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إقتصاد

مع اقتراب العام الحالي من نهايته.. الذهب يقترب من مستوياته التاريخية

Lebanon 24
28-12-2023 | 02:00
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تسارعت مكاسب الذهب مع دنو العام الجاري من نهايته، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في آذار المقبل.
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قال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم إن انخفاض كل من العوائد والدولار يعكس تراجع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في 5 أشهر مما زاد أيضا من جاذبية الذهب. ويتجه المؤشر نحو أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020.
وزاد بريق الذهب في المعاملات الفورية ليرتفع بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2086.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 0406 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من كانون الاول عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولار. وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14.4 بالمئة.
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