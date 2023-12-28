الدولار يزداد ضعفا.. الإسترليني نحو أفضل أداء سنوي منذ 2017

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تكبد الدولار خسائر حادة، في تعاملات الخميس المبكرة، ويتجه لتسجيل تراجع سنوي بعد عامين من المكاسب القوية مع تأثر الأسواق بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض الفائدة العام المقبل.ومع اقتراب العام من نهايته، من المتوقع أن تكون هناك سيولة ضئيلة وتحركات محدودة حتى العام الجديد.وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.81. وانخفض المؤشر 0.5بالمئة الأربعاء ويتجه نحو انخفاض بواقع 2.6 بالمئة هذا العام لينهي عامين متتاليين من المكاسب القوية.ويظل تركيز المستثمرين منصبا على توقيت تخفيض الفيدرالي لأسعار الفائدة.