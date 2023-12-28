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إقتصاد
روسيا وناسا تمددان رحلاتهما إلى محطة الفضاء الدولية حتى 2025
Lebanon 24
28-12-2023
|
08:26
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اتّفقت روسيا ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على تمديد رحلاتهما إلى محطة الفضاء الدولية حتى العام 2025، حسب ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".
وقالت الوكالة الروسية في بيان، "بهدف الحفاظ على موثوقية محطة الفضاء الدولية بشكل عام"، ولضمان وجود أقلّه ممثل واحد من من "روسكوزموس" و"ناسا" في قسميهما في المحطة، جرى التوصّل إلى اتفاق مع الشركاء الأميركيين سنة 2023 لتمديد المهمات الفضائية حتى العام 2025".
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ووُقّعت إضافتان ملحقتان بالاتفاق بين روسيا و"ناسا" في شأن الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية.
وأعلنت روسيا في تموز 2022 عزمها الانسحاب "بعد العام 2024" من محطة الفضاء الدولية التي تضمّ وجوداً دائماً لرواد فضائها وحيث تؤدي دوراً بارزاً. ويشكل إنشاء محطة مدارية روسية جديدة أولوية لوكالة "روسكوزموس".
ويعاني قطاع الفضاء الروسي منذ سنوات من مشاكل في التمويل وفضائح فساد وإخفاقات محرجة مثل تحطم المسبار القمري لونا-25 في آب.
وشكّلت المحطة التي بدأ تجميعها في عام 1998، نموذجاً للتعاون الدولي، خصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا.
وكان من المقرر سحبها من الخدمة في عام 2024، لكن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لفتت إلى إمكان استمرار عملها حتى 2030.
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