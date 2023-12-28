إليكم أسعار النفط في ظل اضطرابات الشحن في البحر الأحمر

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مع انحسار المخاوف بخصوص اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الخميس.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر فبراير 1.02 دولاراً، أو نحو 1.3 بالمئة، إلى 78.63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1443 بتوقيت غرينتش في تعاملات ضعيفة، بينما انخفضت العقود الآجلة تسليم مارس والتي كانت تعاملاتها أكثر نشاطا 92 سنتا، نحو 1.2 بالمئة، إلى 78.62 دولاراً للبرميل.كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا، أو نحو 1.1 بالمئة، إلى 73.29 دولاراً للبرميل.وتراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى لمسار البحر الأحمر.