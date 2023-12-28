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إقتصاد

الدولار يتراجع أمام الين الياباني.. ويعود خسائره من هذه العملة

Lebanon 24
28-12-2023 | 16:11
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تراجع الدولار أمام الين الياباني لكنه عوض أغلب الخسائر المبكرة التي تكبدها أمام اليورو، الخميس، في معاملات محدودة.
ويتطلع المستثمرون إلى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل.
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وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى أدنى مستوى جديد له في خمسة أشهر عند 100.61 نقطة، وانخفض اخر مرة 0.05 بالمئة خلال اليوم إلى 100.82 نقطة.

والمؤشر في طريقه لتسجيل تراجع قدره 2.58 بالمئة هذا العام لينهي عامين من المكاسب القوية.


المصدر: سكاي نيوز عربية
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