كيف سيكون سوق العمل في العام 2024؟

في ظل تسارع وتيرة التكنولوجيا وانضمام الشركات إلى الثورة الرقمية، ستشهد الأسواق العالمية تحولات هائلة في سوق العمل.

ويتضمن مستقبل سوق العمل تغيرات جوهرية يتعين أن يكون لدى الجميع رؤية استراتيجية لفهم تأثيرات هذه التحولات.

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يأتي في مقدمة تلك التحولات ما يتعلق بثورة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً حيوياً في تحديث سوق العمل.

ومن المتوقع أن يؤدي التطور المستمر في هذا المجال إلى تحسين الكفاءة وتحويل الطرق التقليدية للعمل، كما سيتطلب المستقبل العمل على نحو متزايد من المهنيين أن يكونوا على دراية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على التفاعل معها.



