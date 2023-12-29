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إقتصاد

أسعار النفط تتجه لإنهاء 2023 على انخفاض بنحو 10%

Lebanon 24
29-12-2023 | 00:37
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تتجه أسعار النفط لإنهاء تداولات عام 2023 على انخفاض بنحو عشرة بالمئة، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.
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تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.33 دولار للبرميل في آخر يوم تداول في عام 2023. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 71.88 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وبهذا يتجه الخامان القياسيان لإنهاء العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.
كما يتجه النفط نحو الانخفاض للشهر الثالث على التوالي بسبب مخاوف الطلب التي تمحو أثر المخاوف من تضرر الإمدادات جراء الصراع في الشرق الأوسط. ويعني الهبوط أن تخفيضات الإنتاج ليست كافية لدعم الأسعار.
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