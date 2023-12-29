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إقتصاد

خبر مهمّ جدّاً عن الدولار... هل سيستعيد قوّته في الـ2024؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 09:32
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الدولار الأميركي شهد في العام 2023 أسوأ أيامه منذ انطلاق جائحة فيروس كورونا في العام 2020.

وأفادت الوكالة، في تقرير لها، أن تراجع العملة الأميركية يرجع للرهانات المتزايدة على أن الفيدرالي الأميركي سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية بسبب تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
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وأضافت "بلومبرغ" أن "هذا يقلل من جاذبية الدولار، حيث أن البنوك المركزية الأخرى قد تبقي أسعار الفائدة أعلى لأطول فترة من الزمن".

وبحسب الوكالة، فقد حدث أكبر انخفاض في العملة الأميركية في الربع الرابع من هذا العام.

وقالت خبيرة الأسواق السويدية أماندا ساندستروم، إن ضعف الدولار سيستمر في العام المقبل 2024، لكن العملة لديها الفرصة لاستعادة قوتها قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
 
 
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