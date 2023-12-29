18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
خبر مهمّ جدّاً عن الدولار... هل سيستعيد قوّته في الـ2024؟
Lebanon 24
29-12-2023
|
09:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الدولار الأميركي شهد في العام 2023 أسوأ أيامه منذ انطلاق جائحة فيروس كورونا في العام 2020.
وأفادت الوكالة، في تقرير لها، أن تراجع العملة الأميركية يرجع للرهانات المتزايدة على أن الفيدرالي الأميركي سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية بسبب تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
Advertisement
وأضافت "بلومبرغ" أن "هذا يقلل من جاذبية الدولار، حيث أن البنوك المركزية الأخرى قد تبقي أسعار الفائدة أعلى لأطول فترة من الزمن".
وبحسب الوكالة، فقد حدث أكبر انخفاض في العملة الأميركية في الربع الرابع من هذا العام.
وقالت خبيرة الأسواق السويدية أماندا ساندستروم، إن ضعف الدولار سيستمر في العام المقبل 2024، لكن العملة لديها الفرصة لاستعادة قوتها قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في حفلٍ ضخمٍ... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وزوجها رجل أعمال شاهدوا الصور
Lebanon 24
في حفلٍ ضخمٍ... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وزوجها رجل أعمال شاهدوا الصور
15:15 | 2023-12-28
28/12/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتحطيم سيارة... إليكم بالفيديو ما حصل
Lebanon 24
إشكال كبير وتحطيم سيارة... إليكم بالفيديو ما حصل
13:15 | 2023-12-28
28/12/2023 01:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تخطّت قيمتها الـ50 مليار ليرة... من فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان؟
Lebanon 24
تخطّت قيمتها الـ50 مليار ليرة... من فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان؟
07:25 | 2023-12-29
29/12/2023 07:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل ومهمّ لـ"الحزب"... ماذا طلب فيه من أهالي الجنوب؟
Lebanon 24
بيان عاجل ومهمّ لـ"الحزب"... ماذا طلب فيه من أهالي الجنوب؟
13:27 | 2023-12-28
28/12/2023 01:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عائداً من جنازة.. وفاة فنان في حادث سير مروّع سيارة اصطدمت به بشكل مباشر
Lebanon 24
كان عائداً من جنازة.. وفاة فنان في حادث سير مروّع سيارة اصطدمت به بشكل مباشر
08:00 | 2023-12-29
29/12/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:30 | 2023-12-29
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة عصراً
08:58 | 2023-12-29
الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 3 سنوات
06:02 | 2023-12-29
كركي: زيادة التقديمات والحدّ الاقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع التعويضات العائلية
05:25 | 2023-12-29
وزير الماليّة يُصدر سلسلة قرارات... ماذا جاء فيها؟
05:08 | 2023-12-29
الامم المتحدة: لبنان يُوافق على إصلاحات تاريخيّة في الضمان الاجتماعي
03:03 | 2023-12-29
على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
فيديو
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
29/12/2023 19:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
29/12/2023 19:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
29/12/2023 19:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24