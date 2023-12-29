هذا المساء.. إليكم كم بلغ دولار السوق الموازية

سجل الدولار، مساء اليوم الجمعة، تسعيرة تراوحت بين 89300 و89600 ليرة لبنانية في السوق الموازية.

يُشار إلى أن التسعيرة المذكورة كانت نفسها قائمة خلال ساعات الظهيرة.