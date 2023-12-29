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إقتصاد
هذا المساء.. إليكم كم بلغ دولار السوق الموازية
Lebanon 24
29-12-2023
|
14:39
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سجل الدولار، مساء اليوم الجمعة، تسعيرة تراوحت بين 89300 و89600 ليرة لبنانية في السوق الموازية.
يُشار إلى أن التسعيرة المذكورة كانت نفسها قائمة خلال ساعات الظهيرة.
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