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إقتصاد

هذا المساء.. إليكم كم بلغ دولار السوق الموازية

Lebanon 24
29-12-2023 | 14:39
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سجل الدولار، مساء اليوم الجمعة، تسعيرة تراوحت بين 89300 و89600 ليرة لبنانية في السوق الموازية.
 
يُشار إلى أن التسعيرة المذكورة كانت نفسها قائمة خلال ساعات الظهيرة.
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