دعوة أوروبية لـ "تعزيز اليورو" ولانشاء اتحاد لأسواق رأس المال.. إليكم التفاصيل

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طالب رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتعزيز اليورو والتقدم نحو اتحاد لأسواق رأس المال في نداء مشترك نشرته مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، أمس الجمعة.جاء ذلك في مقال كتبه كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ورئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو.وفي المقال، الذي يأتي في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي، يؤكد القادة على ضرورة التعاون للتغلب على التحديات ومن بينها التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ.ويقول رؤساء المؤسسات في المقال "تواجه قدرتنا التنافسية تحديات غير مسبوقة بسبب تدابير السياسة المتعلقة بالطاقة والصناعة في أجزاء أخرى من العالم.كما دعوا إلى إنشاء اتحاد لأسواق رأس المال يمتد عبر القارة بأكملها ويمكن استخدامه لتعبئة الموارد المالية الخاصة.وأوضح المقال أنه من أجل زيادة القدرة التنافسية والأمن "يمكن تعزيز الهياكل القائمة من خلال تعديل قواعد الميزانية واتحاد مصرفي أكثر قوة".(cnbc)