Advertisement

إقتصاد

دعوة أوروبية لـ "تعزيز اليورو" ولانشاء اتحاد لأسواق رأس المال.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1146731-638394991716766130.png
Doc-P-1146731-638394991716766130.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتعزيز اليورو والتقدم نحو اتحاد لأسواق رأس المال في نداء مشترك نشرته مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، أمس الجمعة.

جاء ذلك في مقال كتبه كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ورئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو.
Advertisement

وفي المقال، الذي يأتي في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي، يؤكد القادة على ضرورة التعاون للتغلب على التحديات ومن بينها التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ.

ويقول رؤساء المؤسسات في المقال "تواجه قدرتنا التنافسية تحديات غير مسبوقة بسبب تدابير السياسة المتعلقة بالطاقة والصناعة في أجزاء أخرى من العالم.

كما دعوا إلى إنشاء اتحاد لأسواق رأس المال يمتد عبر القارة بأكملها ويمكن استخدامه لتعبئة الموارد المالية الخاصة.

وأوضح المقال أنه من أجل زيادة القدرة التنافسية والأمن "يمكن تعزيز الهياكل القائمة من خلال تعديل قواعد الميزانية واتحاد مصرفي أكثر قوة".(cnbc)


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2023-12-29
14:39 | 2023-12-29
13:39 | 2023-12-29
10:30 | 2023-12-29
09:32 | 2023-12-29
08:58 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24