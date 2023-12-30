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إقتصاد

الأرجنتين لن تنضم إلى تكتل "البريكس".. إليكم السبب

Lebanon 24
30-12-2023 | 04:00
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أعلنت الرئاسة الأرجنتينية، أمس الجمعة أن الأرجنتين لن تنضم إلى تكتل الـ BRICS.

وكان التكتل قد أعلن في آب الماضي، عن دعوة 6 دول للانضمام من بينهم الأرجنتين، إلى جانب كل من مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا بدءاً من كانون الثاني 2024.
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وفي رسالة بعث بها إلى زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، قال الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير مايلي، إن "القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة قد تمت مراجعتها".

وتمثل دول البريكس حاليًا حوالي 40% من سكان العالم وأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للعالم. كما أن هناك ما يصل إلى 14 دولة دول معظمها من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط مهتمة بالانضمام إلى الكتلة.

ويأتي تغير الموقف الأرجنتيني، بعد فوز مايلي بالرئاسة، وهو الذي يتبنى إجراءات مغايره عن سلفه ألبرتو فرنانديز، وسياسة خارجية مناوئة للصين. وكان ألبرتو فرنانديز، أكثر توافقا مع آراء الأعضاء الحاليين في التكتل.

وقال مايلي، الذي شغل منصبه رسمياً في 10 كانون الأول، في رسالته إن السياسة الخارجية لحكومته "تختلف في كثير من النواحي عن سياسة الحكومة السابقة".

وعلى الرغم من ذلك، فإنه أكد حرصه على الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما بهدف زيادة تدفقات التجارة والاستثمار.

وكان مايلي، خلال الحملة الانتخابية، قد قال إنه لن ينضم إلى مجموعة البريكس إذا تم انتخابه، قائلا إنه يرفض "تشجيع العقود مع الشيوعيين لأنهم لا يحترمون أساسيات التجارة الحرة والحرية والديمقراطية"، على حد وصفه.

وكان مايلي قد وجه انتقادات قاسية تجاه النظام الصيني والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

ويعتبر الرئيس الأرجنيتين الجديد الولايات المتحدة وإسرائيل حليفتين استراتيجيتين طبيعيتين لبلاده. (cnbc)

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