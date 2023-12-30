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إقتصاد

رغم الإستقرار المالي.. البريطانيون متخوفون من قدرتهم المالية

Lebanon 24
30-12-2023 | 07:48
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أظهر استطلاع  أجرته مؤسسة «كيه.بي.إم.جي» للدراسات الاقتصادية أنه بالرغم من تراجع التضخم، أو استقراره، على مدار تسعة أشهر متتالية في بريطانيا، يرى 41% من المستهلكين البريطانيين أنهم يشعرون بقدر أقل من الأمن المالي مقارنة بنهاية عام 2022.
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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بيانات منفصلة من شركة «باركلي كارد» لبطاقات الائتمان كشفت أن إنفاق المستهلكين قد ارتفع بنسبة 4.1% فقط خلال عام 2023 رغم زيادة الأسعار، بما يمثل أقل من نصف حجم الزيادة في حجم الانفاق قبل عام والتي بلغت 10.6%.
 
وتشير البيانات إلى أن المستهلكين في بريطانيا خفضوا معدلات انفاقهم على الملابس وتناول الغذاء خارج المنزل وأعمال الصيانة أو التحسينات المنزلية.
وتوصلت الدراسة التي أجرتها الشركة إلى أن كثير من المستهلكين وجدوا أن أموالهم لا تحقق المشتريات المستهدفة، ولاحظ 76% من المشاركين في الدراسة خلال أيلول الماضي نماذج على «التضخم الانكماشي»، ويقصد به أن تبيع الشركات السلع بالسعر نفسه ولكن بأوزان أو مواصفات أقل.
 
وذكرت بلومبرغ أن هذه التقارير تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني «سوف يصاب بالركود في أحسن أحواله إن لم يتعرض للإنكماش».
المصدر: القدس العربي
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