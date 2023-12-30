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إقتصاد

مصر تضبط أسعار 7 سلع وتصنّفها منتجات استراتيجية

Lebanon 24
30-12-2023 | 12:02
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أصدرت السلطات المصرية قراراً ينص على اعتبار بعض السلع منتجات استراتيجية، بهدف ضبط أسعارها.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية، أنه في ضوء حرص الدولة المصرية على ضبط الأسعار في السوق المصرية، أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً، اليوم السبت، ينص على اعتبار 7 سلع هي: زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية، في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك، الصادر برقم 181 لسنة 2018.
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وبحسب حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

كما أصدر رئيس الوزراء المصري القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وبحسب القرار يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات، التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
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