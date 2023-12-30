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إقتصاد

أوكرانيا تعلن تصدير 13 مليون طن من البضائع عبر البحر الأسود

Lebanon 24
30-12-2023 | 23:00
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أعلنت أوكرانيا أنها صدّرت نحو 13 مليون طن من البضائع منذ إنشاء ممر بحري في البحر الأسود في آب، أصبح مهماً للغاية لتجارتها، رغم التهديدات الروسية بالقصف.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن 400 سفينة تولت نقل هذه الشحنات البالغة حوالي "13 مليون طن".
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وأعرب عن "امتنانه" للجيش الأوكراني والشركاء الدوليين لضمان نشاط هذا الممر، "في ظل ظروف العدوان العسكري".
 
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