الذهب يتألق في 2023 ويحقق أفضل أداء خلال ثلاث سنوات

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سجلت أسعار الذهب في عام 2023 أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.13 بالمئة خلال جلسة الجمعة، إلى 2062.98 دولار للأونصة. وارتفع بنحو 13.1 بالمئة هذا العام وهو أكبر مكسب سنوي منذ 2020.وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2079.10 دولار للأوقية.