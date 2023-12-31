هل تعاني من أعباء الديون؟.. 4 طرق لتنظيم حياتك المالية في عام 2024

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ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية 4 نصائح، أشارت إلى أهميتها، هي:



إتقان طريقة "جرة المربى"

قديما كان الناس يضعون أموالا في أوعية مختلفة، بحيث تكون النقود الموجودة في وعاء معين مخصصة للتعامل مع أمور محددة، وفي عصر البنوك يمكن اتباع نفس الطريقة، من خلال فتح حسابات مصرفية مختلفة.



وفي هذا الصدد، يقول المستشار المالي، تيمي جونسون: "أحب أن أفكر في مدخراتي وكأنها موضوعة في 3 أوعية منفصلة".



وتابع: "لديك صندوق الطوارئ الخاص بك في حساب توفير يسهل الوصول إليه؛ وحساب منفصل للأشياء التي تريد القيام بها خلال عام أو عامين، مثل العطلات أو حدث كبير في الحياة، ووعاء ثالث يمكنك من خلاله استثمار أي مبلغ إضافي في سوق الأسهم على المدى الطويل".



وأوصت أيضا المستشارة المختصة بالديون، سارة ويليامز، بإنشاء "صناديق إنفاق" لوضع مبلغ شهريا بحيث يستخدم في النهاية لتغطية نفقات سنوية، مثل تجديد وثائق التأمين، أو فواتير الضرائب، أو حتى عطلة الأعياد المقبلة (الكريسماس ورأس السنة).



الاستثمار في الأهم

فكّر فيما هو أبعد من سوق الأسهم، فقد يكون استثمارك الأكثر أهمية في العام المقبل هو نفسك.



وأوضحت المستشارة المالية، بولا سولا: "بما أن الأمر يتعلق بكيفية كسب المزيد من المال، فعندها يمكننا الاستفادة القصوى من المهارات التي لدينا حاليًا، أو تعلم مهارات جديدة". مع أفول سنة والولوج في عام جديد، يفكر كثير من الناس بشأن ما أنفقوه وخسروه من أموال، وبالتالي يبحثون عن نصائح وتوجيهات من خبراء اقتصاديين، تساعدهم على التوفير والإنفاق باتزان، بعيدا عن الوقوع في مشاكل مالية سواء على المدى القريب أو البعيد.ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية 4 نصائح، أشارت إلى أهميتها، هي:إتقان طريقة "جرة المربى"قديما كان الناس يضعون أموالا في أوعية مختلفة، بحيث تكون النقود الموجودة في وعاء معين مخصصة للتعامل مع أمور محددة، وفي عصر البنوك يمكن اتباع نفس الطريقة، من خلال فتح حسابات مصرفية مختلفة.وفي هذا الصدد، يقول المستشار المالي، تيمي جونسون: "أحب أن أفكر في مدخراتي وكأنها موضوعة في 3 أوعية منفصلة".وتابع: "لديك صندوق الطوارئ الخاص بك في حساب توفير يسهل الوصول إليه؛ وحساب منفصل للأشياء التي تريد القيام بها خلال عام أو عامين، مثل العطلات أو حدث كبير في الحياة، ووعاء ثالث يمكنك من خلاله استثمار أي مبلغ إضافي في سوق الأسهم على المدى الطويل".وأوصت أيضا المستشارة المختصة بالديون، سارة ويليامز، بإنشاء "صناديق إنفاق" لوضع مبلغ شهريا بحيث يستخدم في النهاية لتغطية نفقات سنوية، مثل تجديد وثائق التأمين، أو فواتير الضرائب، أو حتى عطلة الأعياد المقبلة (الكريسماس ورأس السنة).الاستثمار في الأهمفكّر فيما هو أبعد من سوق الأسهم، فقد يكون استثمارك الأكثر أهمية في العام المقبل هو نفسك.وأوضحت المستشارة المالية، بولا سولا: "بما أن الأمر يتعلق بكيفية كسب المزيد من المال، فعندها يمكننا الاستفادة القصوى من المهارات التي لدينا حاليًا، أو تعلم مهارات جديدة".

وفي نفس السياق، قال جونسون إن الاستثمار في نفسك يمكن أن يتمثل في إكمال دورة دراسية، أو الحصول على مؤهل أكاديمي، أو تعلم البرمجة، أو حتى لغة جديدة، مضيفا: "مهارة واحدة جديدة يمكنها أن تساعدك على مضاعفة دخلك".



الاستعداد للتغيرات السياسية

يرى خبراء ضرورة الاهتمام بالأوضاع السياسية في البلاد، وأخذ مسألة صناديق الاقتراع على محمل الجد، لأن الحكومة التي ستنبثق عنها ستؤثر على أمورك المادية والاقتصادية بشكل أو بآخر.



وفي هذا الصدد قال جونسون: "إذا أردت أن ترى على سبيل المثال تغيرات في قوانين الإيجار أو التقدم في حياتك المهنية، فعليك أن تولي اهتمامًا وثيقًا بالأحزاب والأفراد الذين يقدمون وعودا تفيدك في هذه الأمور، وتصوت لهم".



وفي حين يمكن للمستثمرين استشراف التغييرات التي ستقوم بها الحكومة، فإنهم يجب أن يستمروا في التركيز على المدى الطويل. وهنا يقول الخبير الاقتصادي، داميان جوردان: "يجب ألا تتغير استراتيجية الاستثمار الجيدة أبدًا، بغض النظر عن الطريقة التي تهب بها الرياح (السياسية)".



وضع حدود مالية

أكد خبراء على ضرورة أن تتخذ قرارات حاسمة بشأن القضايا المالية الصعبة، فمع وجود الكثير من الضغوط على الميزانيات في العام المقبل، قالت سولا إن وضع "الحدود المالية" لنفسك أمر حيوي.



وضربت مثالا: "لنفترض أن لدي 4 أصدقاء سيتزوجون في عام 2024، و3 منهم في الخارج، سيكون علي أن أضع حدودا صارمة وفق تخطيط دقيق، كي لا أضع مزيدا من الأعباء على كاهلي".

وتابعت: "لا مانع عندها أن تعتذر عن السفر وتتجنب مصروفات ترهق ميزانيتك"، وتابعت: "بالإمكان أن تكون إيجابيا وتعتذر بلطف.