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إقتصاد

أميركا تهيمن على سوق إطلاق صواريخ الفضاء بفضل "سبيس إكس"

Lebanon 24
01-01-2024 | 16:00
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هيمنت الولايات المتحدة مجدداً بفضل شركة "سبيس إكس" على السوق العالمية للصواريخ الفضائية، إذ نفذت 107 رحلات مدارية عام 2023، متقدمة بفارق كبير عن الدول الأخرى في هذا القطاع الاستراتيجي.

واستحوذت شركة "سبيس إكس" وحدها على 96 عملية إطلاق، اي بمعدل عمليتين تقريباً في الأسبوع.
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وشكّلت مواصلة نشر شبكة الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" التابعة لها الهدف الرئيسي لعمليات الإطلاق هذه لصاروخها "فالكون 9".

كذلك أطلقت صاروخها "فالكون هيفي" الذي نقل إلى المدار المسيّرة العسكرية الأميركية إكس-37 بي في مهمّة بحثية، وأجرت عمليتَي إطلاق تجريبيتين لصاروخها العملاق "ستارشيب".

ويُتوقع أن يُخصص هذا الصاروخ لإنزال رواد فضاء مجدداً على سطح القمر في إطار مهام "أرتيميس".

وقال نائب رئيس "سبيس إكس" بيل غيرستنماير، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي في أكتوبر الماضي، إن الشركة تعتزم "زيادة عدد الرحلات إلى نحو 12 شهرياً، أي 144" سنوياً، في 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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