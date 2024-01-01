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إقتصاد

في 2023.. سرقة 2 مليار دولار من العملات المشفرة

Lebanon 24
01-01-2024 | 14:11
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أظهرت بيانات شركات تأمين تداول العملات الرقمية المشفرة استمرار القرصنة ولكن بوتيرة أقل لأول مرة منذ 2020.

وحسب بيانات شركة دي.إي إف1 لأمن المعلومات التي تدير قاعدة البيانات آر.إي.كي.تي، استولى القراصنة في 2023 على حوالي ملياري دولار عبر عشرات الهجمات الإلكترونية.
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ورتبت قاعدة البيانات قرصنة العملات المشفرة وفق حجمها بدءاً من اختراق شبكة رونين في 2022، حيث استولى القراصنة على أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة، في أكبر عملية في تاريخ القطاع، إلى اختراق شبكة ميكسكين نتورك  هذا العام، والاستيلاء  على حوالي 200 مليون دولار.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدرت شركة تي.آر.إم لمتابعة تعاملات البيانات التسلسلية بلوك تشين، تقديرات قرصنة عملات رقمية في العام الجاري بنحو 1.7 مليار دولار.

ومن أسوأ عمليات القرصنة في العام الجاري، العملية التي استهدفت شركة إيولر فاينانس، حيث سرق اللصوص حوالي 200 مليون دولار، والعملية ضد شركة مالتي تشين لسرقة 126 مليون دولار، وضد بونك داو لسرقة 120 مليون دولار، ثم ضد بولونيكس لسرقة 114 مليون دولار، وضد أوتوميك والت لسرقة 100 مليون دولار.
 
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