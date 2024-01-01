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إقتصاد

مصر ترفع أسعار تذاكر مترو القاهرة لما يصل إلى 20%

Lebanon 24
01-01-2024 | 23:00
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أعلن مسؤولون في محطات قطارات أنفاق (مترو) القاهرة، أن وزارة النقل المصرية رفعت الاثنين، أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20 بالمئة.

وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات ستة جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من خمسة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة ثمانية جنيهات صعودا من سبعة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد عن 23 محطة 12 جنيها صعودا من عشرة جنيهات.
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وقال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد عن 23 محطة وسعرها 15 جنيها.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 34.6 بالمئة في العام حتى تشرين الثاني.
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