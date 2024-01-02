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إقتصاد

بداية العام.. أسعار النفط تشهد ارتفاعًا متأثرةً بالتوتر في البحر الأحمر

Lebanon 24
02-01-2024 | 00:02
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على ارتفاع، بدأ النفط عام 2024، حيث قفزت أسعاره واحدا بالمئة، في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، متأثرًا بالإشتباك في البحر الأحمر الذي من شأنه أن يعطل الإمدادات النفطية.
 
وعززت توقعات بتحفيز اقتصادي صيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
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وارتفع خام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 78.40 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.79 دولار للبرميل، بزيادة 1.14 دولار أو 1.6 بالمئة.
 
ولفت أحد المحللين لـ" سي.إم.سي ماركتس" بشنغهاي أنّه " قد يتأثر سعر النفط بتفاقم الوضع في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال رأس السنة الصينية" في أوائل شباط".
 وأضاف أن الطلب المتوقع خلال العطلات يرفع التوقعات بانتعاش الأسعار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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