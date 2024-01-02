Advertisement

إقتصاد

بداية قوية للبتكوين عام 2024.. هذا ما سجّله سعرها!

Lebanon 24
02-01-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1147567-638397783244209623.jpg
Doc-P-1147567-638397783244209623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ببداية قوية للعام الجديد لأكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، تخطت عملة البتكوين حاجز 45000 دولار، لتلامس أعلى مستوى في 21 شهرا عند 45386 دولارا.

وسجلت البتكوين مكاسب بأكثر من 150 بالمئة العام الماضي، والذي شهد صحوة لسوق العملات المشفرة في ظل الاضطرابات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية التي دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة وتنويع استثماراتهم.
Advertisement
وبعد أن بدأت البتكوين عام 2023 عند مستوى 16.6 ألف دولار، انهت العام فوق مستويات 42 ألف دولار، ورغم ذلك فإنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستوى قياسي سجلته في تشرين الثاني2021 عندما تجاوزت 68.7 ألف دولار.

المصدر: سي ان ان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:56 | 2024-01-02
02:56 | 2024-01-02
02:21 | 2024-01-02
02:00 | 2024-01-02
01:11 | 2024-01-02
00:02 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24