بداية قوية للبتكوين عام 2024.. هذا ما سجّله سعرها!

ببداية قوية للعام الجديد لأكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، تخطت عملة البتكوين حاجز 45000 دولار، لتلامس أعلى مستوى في 21 شهرا عند 45386 دولارا.



وسجلت البتكوين مكاسب بأكثر من 150 بالمئة العام الماضي، والذي شهد صحوة لسوق العملات المشفرة في ظل الاضطرابات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية التي دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة وتنويع استثماراتهم.

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وبعد أن بدأت البتكوين عام 2023 عند مستوى 16.6 ألف دولار، انهت العام فوق مستويات 42 ألف دولار، ورغم ذلك فإنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستوى قياسي سجلته في تشرين الثاني2021 عندما تجاوزت 68.7 ألف دولار.