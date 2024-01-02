أداء متباين للمعادن الثمينة خلال العام 2023

بأداء متباين، لم تستطع جميع المعادن الثمينة أن تسجّل أرباحًا عام 2023، ففي الوقت الذي حقق الذهب ارتفاعاً كبيراً، سجّلت الفضة مكاسب متواضعة للغاية، وعلى النقيض شهد البلاتين والبلاديوم انخفاضاً قوياً.

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واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2064.75 دولار للأوقية، لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب هبطت 0.4 بالمئة إلى 2074.50 دولار للأوقية.



ونقلت رويترز عن محلل متخصص في المعادن "إننا نتحرك صوب وضع اقتصادي أكثر استقراراً وبيئة ذات سعر فائدة منخفض".



وارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 13 في المئة منذ بداية العام الحالي، الذي شهد تحرك الأسعار بين مستويات متدنية بالقرب من 1800 دولار في وقت سابق من العام 2023.



بالتوازي، تراجعت أسعار الفضة للمرة الخامسة خلال ست جلسات، وفقدت 1.2 في المئة لتغلق عند 24.086 دولار للأوقية.



كما انخفض البلاتين 14 دولاراً، ليغلق عند 1009.20 دولار للأوقية، ما قلّص مكاسبه الأسبوعية إلى 2.8 في المئة.



وخسر البلاديوم 30.90 دولار، ليغلق عند 1109.30 دولار للأوقية، ما أدى إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 9.4 في المئة.