إيران تعلن رسميًا انضمامها إلى مجموعة "بريكس"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن بلاده أصبحت تتمتع بالعضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، ابتداء من يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".



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وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "عضوية بريكس الكاملة كانت نتيجة لتحسن علاقاتنا الدولية"، مشيرًا إلى أن إيران ستعمل على تقوية دورها في العلاقات الدولية من خلال المجموعة.



ولفت كنعاني إلى أن بلاده تركز على استغلال الفرص متعددة الأطراف والتعددية، لأن هذا الأمر له نهج اقتصادي وتجاري خاص.وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "عضوية بريكس الكاملة كانت نتيجة لتحسن علاقاتنا الدولية"، مشيرًا إلى أن إيران ستعمل على تقوية دورها في العلاقات الدولية من خلال المجموعة.