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إقتصاد

مع بداية العام الجديد.. إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
02-01-2024 | 02:56
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سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية لصباح يوم الثلاثاء 2 كانون الثاني 2023، ما بين 89200 و 89500 ل.ل للدولار الواحد
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