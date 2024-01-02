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إقتصاد
مع بداية العام الجديد.. إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
02-01-2024
|
02:56
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سجّل سعر صرف دولار السوق الموازية لصباح يوم الثلاثاء 2 كانون الثاني 2023، ما بين 89200 و 89500 ل.ل للدولار الواحد
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