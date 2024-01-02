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إقتصاد

على الرغم من التوتر الحاصل.. "ميرسك" ستمرر رحلات عبر البحر الأحمر

Lebanon 24
02-01-2024 | 04:28
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تعمد شركة ميرسك، وعلى الرغم من التوتر الحاصل في البحر الأحمر على تمرير 30 سفينة حاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الفترة المقبلة، وذلك حسب جدول لرحلات الشحن للشركة صدر في وقت متأخر من الاثنين.
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وعلقت الشركة على هذا الأمر بقولها أن "هناك خطط لمرور بعض السفن عبر طريق البحر الأحمر وسط استمرار خطر هجمات المسلحين الحوثيين في اليمن"، مشيرةً إلى إنها ستعلن عن خط سير لكل سفينة في وقت لاحق.

وكانت قد أوقفت شركة "ميرسك" الأحد، جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد محاولات الحوثيين الصعود على متن سفينة "ميرسك هانغتشو"، على الرغم من أن طائرات هليكوبتر عسكرية أميركية صدت الهجوم في نهاية المطاف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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