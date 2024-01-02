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إقتصاد

الليرة التركية تواصل هبوطها مع العام الجديد!

Lebanon 24
02-01-2024 | 04:57
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تراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار، الثلاثاء، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023 إذ أنهت العام منخفضة نحو 37 بالمئة.

وهبطت الليرة لتسجل 29.7178 للدولار خلال تداولات جلسة اليوم.
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وبوقت سابق رفع البنك المركزي التركي، بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان، أسعار الفائدة بمقدار 3150 نقطة أساس، مع تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي وصل إلى 61.5 بالمئة في أيلول الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع في 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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