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إقتصاد

في أول يوم تداول من العام الجديد.. هكذا افتتح الدولار

Lebanon 24
02-01-2024 | 05:22
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ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد، مع تحول الاهتمام إلى بيانات اقتصادية تصدر هذا الأسبوع، من المحتمل أن توفر دلالات على التحركات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، فيما ارتفعت عملة البتكوين فوق 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ نيسان 2022.
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وشهد عام 2023 تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات منافسة، اثنين بالمئة منهيا مكاسب استمرت لعامين.
 
وسجل المؤشر 101.44 في أحدث تداول مرتفعا 0.059 بالمئة وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات خفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

وتعرض الين الياباني للضرر الأكبر من صعود الدولار، إذ تراجعت العملة الآسيوية 0.35 بالمئة إلى 141.36 ين للدولار، بعد أن هبط الين سبعة بالمئة في عام 2023.
 
وتراجع اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.103 دولار، مبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة بالمئة العام الماضي في أول زيادة سنوية منذ 2020.

وزاد الجنيه الإسترليني في أحدث تداول إلى 1.2729 دولار، مرتفعا 0.05 بالمئة خلال اليوم، بعد أن سجل العام الماضي أقوى أداء منذ عام 2017 بزيادة خمسة بالمئة. (سكاي نيوز عربية) 
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