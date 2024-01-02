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إقتصاد

"المصرية للاتصالات" ترفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي

Lebanon 24
02-01-2024 | 08:00
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رفعت شركة "المصرية للاتصالات" أسعار باقات الإنترنت الأرضي، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 كانون الثاني الجاري، وأتاحت الشركة تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.
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وأظهر الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، أن أسعار باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 غيغابايت ارتفعت من 120 جنيها إلى 160 جنيهًا.

كما رفعت "المصرية للاتصالات" أسعار الباقات الأخرى كما يلي:

قيمة الاشتراك في باقة 200 غيغابايت ارتفعت إلى 220 جنيها بدلا من 170 جنيها.
قيمة الاشتراك في باقة 250 غيغابايت ارتفعت إلى 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.
قيمة الاشتراك في باقة 400 غيغابايت ارتفعت إلى 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.
قيمة الاشتراك في باقة 600 غيغابايت ارتفعت إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيها.
قيمة الاشتراك في باقة 1 تيرابايت ارتفعت إلى 1050 جنيها بدلا من 800 جنيها.

وكانت شركات الاتصالات في السوق المصرية، قد أقرت زيادة في أسعار كروت شحن الرصيد بالقيم الصغيرة والمسماة "فكة" بداية من الخميس الماضي، ونقلت بعض وسائل الإعلام المحلية عن مصادر بسوق الاتصالات، إن أنظمة الفواتير الشهرية وباقات إنترنت الهاتف المحمول شهدت زيادة هى الأخرى بنسبة تراوحت بين 10 و15 بالمئة، بعد زيادة أسعار كروت شحن "فكة" بنسبة 10 بالمئة.

لكن المصادر أكدت أنه لم يتم المساس بأسعار كروت الشحن، حيث إنه لم تتم زيادة أسعار كروت شحن المحمول، سواء من حيث القيمة المالية أو من حيث تكلفة الدقيقة.
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