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إقتصاد

إليكم أسعار النفط.. في ظل التصعيد بالبحر الأحمر

Lebanon 24
02-01-2024 | 16:22
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تراجعت أسعار النفط بسبب المخاوف المتزايدة حول تصاعد الصراع في البحر الأحمر.
وتقلب سعر خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يزيد عن 3 دولارات ليصل في التسوية بالقرب من 70 دولاراً للبرميل بعد أن تأثرت أسعار السلع الأساسية بتراجع أسواق الأسهم. ظلت أحجام التداول ضعيفة بعد موسم العطلات، مما أدى إلى تفاقم تحركات الأسعار.
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وكانت أسعار النفط قد صعدت في وقت سابق من اليوم بعد أن نشرت إيران سفينة حربية في البحر الأحمر، في أحدث تطور للصراع في الشرق الأوسط. وأدت الهجمات على السفن التجارية في ممر العبور الرئيسي إلى تغيير مسار كل شيء من سفن الحاويات إلى ناقلات الغاز.


المصدر: BBC-سبوتنيك-الشرق-الدستور-قنا- رويترز
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