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إقتصاد

هولندا تلغي صفقة مع الصين.. استجابةً لأميركا

Lebanon 24
02-01-2024 | 23:00
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ألغت شركة أيه.إٍس.إم.إل هولدنغ الهولندية صفقة مع الصين، استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
يأتي ذلك قبل أسابيع قليلة من دخول قرار حظر تصدير معدات صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين، حيز التطبيق.
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وقالت وكالة بلومبرغ إن الشركة الهولندية، حصلت في وقت سابق على ترخيص لبيع 3 من أحدث آلات صناعة الرقائق الإلكترونية إلى شركات صينية قبل دخول قرار الحكومة الهولندية بحظر تصديرها إلى الصين حيز التنفيذ في كانون الثاني  الجاري.
وأضافت أن مسؤولين أميركيين تواصلوا مع الشركة وطالبوها بالوقف الفوري لتسليم المعدات للصين.


المصدر: arabnn - تويتر - رصد "لبنان 24"
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