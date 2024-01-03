بسبب خطط طالت ألعاب الفيديو.. الإطاحةُ بمسؤولٍ صينيّ

أقالت الصين مسؤولاً في هيئة حكومية تشرف على تنظيم الصحافة والمطبوعات، وذلك بعد أيام من تضرر أسهم الألعاب الصينية من القواعد المقترحة للحد من الوقت والمال اللذين يتم إنفاقهما على ألعاب الفيديو.

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وأشارت المصادر إلى أن إقالة فنغ مرتبطة بالقواعد التي أعلنتها الإدارة الوطنية للصحافة والنشر الشهر الماضي، والتي أدت إلى انخفاض الأسهم في أكبر قطاع لألعاب الفيديو في العالم، بما في ذلك عملاق الصناعة تينسنت.