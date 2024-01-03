Advertisement

إقتصاد

بسبب خطط طالت ألعاب الفيديو.. الإطاحةُ بمسؤولٍ صينيّ

Lebanon 24
03-01-2024 | 01:07
A-
A+

Doc-P-1147973-638398664520556098.jpg
Doc-P-1147973-638398664520556098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقالت الصين مسؤولاً في هيئة حكومية تشرف على تنظيم الصحافة والمطبوعات، وذلك بعد أيام من تضرر أسهم الألعاب الصينية من القواعد المقترحة للحد من الوقت والمال اللذين يتم إنفاقهما على ألعاب الفيديو.
 
Advertisement
وأشارت المصادر إلى أن إقالة فنغ مرتبطة بالقواعد التي أعلنتها الإدارة الوطنية للصحافة والنشر الشهر الماضي، والتي أدت إلى انخفاض الأسهم في أكبر قطاع لألعاب الفيديو في العالم، بما في ذلك عملاق الصناعة تينسنت.
 
يأتي ذلك بعد أن انخفضت أسهم شركة تينسنت بأكثر من 12 في المئة يوم الجمعة، لتخسر أكثر من 43 مليار دولار من قيمتها السوقية، في حين انخفضت أسهم نيت إيز بأكثر من 24 في المئة. (سي ان ان اقتصادية)
 
 
المصدر: سي ان ان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:27 | 2024-01-03
03:01 | 2024-01-03
01:44 | 2024-01-03
01:15 | 2024-01-03
00:40 | 2024-01-03
23:14 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24