وسط استمرار المخاوف من توترات البحر الأحمر.. النفط يرتفع من جديد

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مع وصول الإثنين السفينة الحربية الإيرانية إلى البحر الأحمر.

Advertisement