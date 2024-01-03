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إقتصاد

وسط استمرار المخاوف من توترات البحر الأحمر.. النفط يرتفع من جديد

Lebanon 24
03-01-2024 | 01:44
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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مع وصول الإثنين السفينة الحربية الإيرانية إلى البحر الأحمر.
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وقد ارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 76.11 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 70.64 دولارا.(القدس العربي)
 
 
 
المصدر: القدس العربي
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