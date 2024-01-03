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إقتصاد
وسط توقعات بتراجع التضخم.. غورغييفا متفائلة بالإقتصاد الأميركيّ
Lebanon 24
03-01-2024
|
03:27
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لفتت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى أن الإقتصاد الأميركي يتجه "بلا شك" نحو "هبوط سلس" مع آفاق نمو قوية إلى حد ما، قائلةً إنه "يجب على الأميركيين "التفاؤل" بشأن أداء اقتصادهم".
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وأشادت غورغييفا بـ"حسم" مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مشيرةً إلى أن ذلك من شأنه خفض الاسعار.
وأضافت: "على الرغم من أن ذلك كان مؤلمًا، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة، إلا أنه حقق التأثير المطلوب دون دفع الاقتصاد إلى الركود".
وكررت غورغييفا تحذيراتها بشأن مخاطر تفتيت الاقتصاد العالمي على أسس جيوسياسية بسبب القيود المتزايدة على الأمن القومي، وتوجه الدول نحو تكتلات منفصلة تقودها الولايات المتحدة والصين.
وأكدت أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يؤدي في النهاية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7 بالمئة - أي ما يعادل تقريبًا الناتج السنوي لفرنسا وألمانيا.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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