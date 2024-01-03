بداية متعثّرة للروبل الروسي.. هذا ما سجّله!

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انخفض الروبل الروسي، في أول يوم تداول له بموسكو في عام 2024، يوم الأربعاء، ليتراجع إلى نحو 92 للدولار، ويبتعد عن أعلى مستوى له سجله في نهاية العام الماضي بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار، ليصل إلى 91.30.كما خسر الروبل 0.4 في المائة ليصل إلى 99.98 مقابل اليورو، وانخفض بنسبة 0.9 في المائة مقابل اليوان إلى 12.73.كذلك انخفض خام برنت، وهو المعيار العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، بنسبة 0.4 في المائة إلى 75.59 دولار للبرميل.ومنذ تشرين الأول، وانزلاق الروبل الأخير إلى 100 مقابل الدولار، دعَّم مرسوم رئاسي أَجبر المصدرين على تحويل بعض عائدات العملات الأجنبية إلى الروبل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت إلى 16 في المائة الشهر الماضي، العملة الروسية.(الشرق الأوسط)